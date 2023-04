FOTOD | Vaata, milline kaunis naine on sirgunud „Meeleheitel koduperenaiste“ lapsstaarist

Praegu on De La Garza 21-aastane. Ta otsustas anda üle pika aja põhjalikuma intervjuu, sest hakkas maailma nägema helgemates toonides alles kaks aastat tagasi. Lapsstaar võitles aastaid toitumishäiretega ning proovis nii vaimsel kui füüsilisel tasandil siia maailma sobituda. De La Garza kannatused algasid seitsmeaastaselt, sest just siis otsustas ta end esimest korda näljutama hakata.

„See, kuidas minu tegelaskujule „Meeleheitel koduperenaistes“ reageeriti, oli lihtsalt šokeeriv,“ meenutab ta nüüd intervjuus ajakirjaga People. Endise lapsstaari sõnul üritasid paljud õelad inimesed jätta mulje, et tunnevad tüdruku tervise pärast muret, kuid tema arvates see nii polnud. „Ma isiklikult usun, et see pole tõsi. See oli kattevari hoopis selleks, et nad saaksid 6-aastase üle kohut mõista,“ leiab ta.