Hispaania meedia: Gerard Pique tahab saada tütart. Mitte oma praeguse pruudiga, vaid hoopis teise naisega

Võiks arvata, et 36-aastane Pique soovib tütar saada oma pruudi Clara Chiaga. Tegemist pole sugugi uue suhtega, sest väidetavalt sahkerdasid nad Shakira selja taga lausa paar aastat enne, kui lauljatar armukese olemasolust ise aru sai. Samuti tundub nende suhe aina tõsisem, sest Clara on kohtunud ka Pique vanemate ja poegadega.

Kuid Hispaania meedia andmetel ei taha jalkastaar tütart saada ei Clara ega isegi Miamisse kolinud Shakiraga. Väidetavalt on Pique otsustanud, et soovib kolmanda lapse saada surrogaatema abiga. Hispaanias pole surrogaatlus seaduslik, kuid üha enam Pique jõukamaid kaasmaalasi tarbivad antud teenust USAs. Samuti on see aina levivam praktika ka teiste vutitähtede seas.

Spekuleeritakse, et mees ei tunne, et tema ja Clara suhe oleks piisavalt tõsine. Samuti võib ka alles tudengieas neiu tunda, et pole veel valmis emaks saama.

Shakira ja Pique kooselu ajal sündisid neile pojad Milan ja Sasha. Staarpaar läks lahku eelmise aasta keskpaigas, kui lauljatar sai teada, et nende ühises kodus on tema äraoleku ajal käinud teine naine. Väidetavalt oli Shakira saanud mehe truudusetusest aru tänu sellele, et külmkapis olnud moos oli ära söödud, kuid seda poleks tarbinud ei Pique ega nende pojad.