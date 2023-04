Aaron Carteri endine kihlatu ei lepi lahkamise tulemustega: aruanne tekitab küsimusi hoopis juurde

Carteri lapse ema ja endine kihlatu Melanie Martin rääkis TMZ-le: „Lahkamise tulemused ei tähenda uurimise lõpetamist. Tulemused näitavad, et surma põhjus on uppumine, aga lisavad ka, et tal oli vannis seljas t-särk ja kaelakee, mis ei ole loogiline, miks ta peaks riietega vanni minema? Ma olen endiselt šokis ja igatsen Aaronit iga päev. Ma ei mõista sündmuste kulgu ja see raport tekitab küsimusi hoopis juurde.“