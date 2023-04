Tanel Padar leiab, et teda pole ühte tähtsasse ringkonda kunagi vastu võetud: ma olen liiga edukas!

Muusiku arvates on ta kunstiinimeste jaoks liiga edukas. „Mõni videokunstnik või kunstnik teeb mu muusikutest sõpradele kujunduse niisama tasuta, et pildile saada. Kui mina küsin, siis saan kinni maksta nii enda video kui ka kõikide enda sõprade videod ja pildistamised,“ toob ta näite.

Siiski pole tegemist ainukese ringkonnaga, kus teda on ära põlatud, vaid Padar tundis aastate eest, kui tal oli sootuks teine maine, et ka tavaline eestlane natuke kardab teda. „Mingi hetk mind hakkas häirima see, et sõidad Saaremaale esinema, oled seal hommikuse või õhtuse praami peal ja vaatad, et mingi lapsevanem tõstab sinu eest lapse ära ja läheb igaks juhuks toolide vahele peitu. Tundsin, et inimesed hoidsid eemale,“ meenutab ta.