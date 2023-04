Marko Kaljuveer võttis vastu uue ja huvitava ameti: ei tähenda, et oleksin meediaga lõpetanud

Marko paljastas, et tema hea vene keel pärineb Nõukogude sõjaväest, mille ta läbis omal ajal Ukrainas Hmelnõtskõi oblastis Kamjanets-Podilskõis. „Aga õpin praegu ka ise juurde. Ikka tuli reeglid üle vaadata,“ avalikustas ta ning tõdes, et tänapäeva lastel on vene keele oskus pigem kehvapoolne.