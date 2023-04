„Õnne 13“ stsenarist teatas, kuidas Kristjan seriaalist lahkub: oli teada, et Väino tervis ei ole enam nii hea. Me ei saanud teda enam võtetel kasutada

Täna tuli avalikuks uudis, et aastakümneid armastatud seriaalis Kristjanit kehastanud Väino Aren on meie seast lahkunud ning Teede kinnitas, et tema tegelaskujule tehakse matused ka ekraanil. „Tuleb leinata inimest ja matused korraldada. Laine (Luule Komissarov) ja Krissu on nii tähtsad tegelased ja see mõjutab kõiki peategelasi, ka Almat (Helgi Sallo),“ oli stsenarist kindel, ent lisas, et see, kuidas kõik täpselt sarjas toimuma hakkab, on veel selgumisel ja vajab läbirääkimisi erinevate osapooltega.

Viimasel hooajal ei olnud Krissu tegelaskuju enam tihti teleekraanil figureerinud. „See oli teada, et Väino tervis ei ole enam nii hea kui enne. Me ei saanud teda enam võtetel kasutada,“ tõdes Teede. „Kirjutasin lihtsalt, et ta oli kas teises toas või ... See, et Krissul on tervis kehv, seda juttu on meil hooaja lõpus mitmes osas,“ lisas ta.

Teede sõnas ka, et uute tegelaskujude sarja sissekirjutamine ei ole seotud kuidagi vanade lahkumisega. „Lainel on vähemalt Alma olemas. Päris üksi ta ei jää siia ilma,“ mõtiskles ta. „Järgmisel hooaja muutub sõbrannade suhe. Nüüd on nad mõlemad üksinda ja saavad üksteisele toeks olla.“