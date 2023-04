Näitleja Anti Kobin meenutab: viimasel „Õnne“ võttepäeval oli arutelu, kas Väino tegelane läheb vanadekodusse või ei lähe

„See on väga kurb uudis,“ on Anti Kobini esimesed sõnad, kui ta kõne vastu võtab. Ta räägib, et on „Õnne 13“ sarjas, kus nad mõlemad näitlesid, Areniga vähe kokku puutunud. „Minu isiklik kokkupuude temaga on väga väike,“ lausub Kobin.

Viimati nägin Kobin Arenit võttel tükk aega tagasi. „Eks ta ikka oli meeldiv inimene, vaikne ja tegi oma asja,“ sõnas ta ja lisas, et ühiseid stseene oli tal eile meie seast lahkunud näitlejaga vähe. „Ta käib meie juttudest läbi, aga me liiga palju koos ei ole. Selleks hetkeks, kui mina sellesse storys sinnamaani jõudsin, et ma nende perega (Anti Kobini tegelane Henry on sarjas Väino Areni tegelase Kristjani kasutütre Evelini abikaasa - toim) seostusin, siis me olime juba telgikaaslased,“ lisas ta.

„Väga meeldivalt. See on alati tore, seda on tore teha. Lihtsalt seal viimasel võttepäeval oli arutelu, kas Väino tegelane läheb vanadekodusse või ei lähe,“ kirjeldas Kobin viimast võttepäeva Areniga.