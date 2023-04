Vene räppari Instasamka kontsert Tallinnas jääb ära: poliitiline olukord esinemiseks on ebasoodne

Vene Delfi kirjutas eile, et Instasamka kontsert sel reedel ära ning piletiostjatele tagastatakse kogu piletiraha. Kontserdi korraldaja Jüri Metsa sõnul ei saa Vene räppar Instasamka tulla Tallinnasse esinema seetõttu, et artistide dokumendid pole valmis. Samuti sõnab ta, et poliitiline olukord esinemiseks on ebasoodne. Pidu toimub MJ Clubis aga siiski - Instasamka kontserdi ärajäämise auks.

Alguses pidi Instasamka Tallinnas esinema juba 9. detsembril, kuid kontserti on korduvalt edasi lükatud. Seejärel pidi Vene räppar astuma Tallinnas üles tänavu 18. veebruaril, kuid ka siis jäi kontsert ära. Ka sel reedel ta MJ Clubi lavale ei jõua.

Räppari Instasamka kontsert Tallinnas tekitas intriige juba möödunud aasta sügisel. Nimelt on tegemist Putini-meelse muusikuga, kes väljendab ka oma laulusõnades seda, et toetab Putinit. „Putin on parim president – see on peamine fakt. Ta on omamoodi armas,“ räpib Instasamka 2019. aastal avaldatud hittloos „Bless“.

Eelmise aasta sügisel alustas Instasamka ehk kodanikunimega Darja Zotejeva kontserti vastu petitsiooni Eestis tegutsev MTÜ Valgevene Maja. Selgituses toovad nad näiteks välja, et pärast Ukraina sõja algust on Tallinnas ära jäetud ka Putini suure sõbra ja toetaja Filipp Kirkorovi kontsert ning naisräppar on samuti Venemaa presidendi režiimi toetaja.

„Ta toetab avalikult Putini režiimi ja reklaamib seda igal võimalusel läbi oma loomingu. Pärast sõja algust pandi sel põhjusel ka tema nimi Ukraina leheküljele, kust on näha sõda toetavaid kuulsuseid,“ seisis petitsioonis.

MJ Clubi juhatuse liige Jüri Mets kommenteeris Instasamka esinemist novembrikuus Eesti Päevalehele ja sõnas tollal, et tema enda tegevuses probleemi ei näe. Veel sõnas Mets, et otsust kontsert ära jätta pole ta kaalunud.