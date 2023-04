Tuntud staarid vallutavad lava: Flex Festi esinejate nimistusse lisandus Ühendkuningriigi räppar Central Cee

Flex Festi üheks peaesinejaks on Central Cee. Tegemist on hetke kõige tähtsama Briti räppariga, kes oma muusikas keevitab kokku elemente hip-hopist, träpist ja UK drillist. Alates tema 2021. aasta hiti „Wild West“ edust ja lõpetades mitme BRIT Awardi nominatsiooniga, lendab Central Cee hetkel kõrgemalt kui kunagi varem. Artist läks mullu TikTokis viraalseks Eve’i 2001. aasta pala „Let Me Blow Ya Mind“ sämpeldava looga „Doja“, mis on tänaseks kogunud üle 400 miljoni globaalse striimi. Järgnesid „LET GO“ ning „Me & You“ ning Central Ceest sai ka esimene UK räppar, kes kogus Spotifys aastaga miljard striimi.