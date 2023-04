Charlesi kroonimise kutsest ilma jäänud hertsoginna pole pahane. Üks teine kõrvalejäänu näitab aga kuninga „hoolimatust“

Kuigi kuningas on juba vabandanud nende ees, kes võiksid kutsutute seas olla, kuid jäid joone alla, siis Daily Maili kuninglikele ekspertidele torkas üks nimi eriti silma. Nimelt on Windsorite perekond, kuhu on kuulunud viis Briti viimast monarhi, saanud alati läbi Mountbattenite perekonnaga. Erinevate generatsioonide suhted antud perekondade vahel on tugevalt põimitud, kuid Charles jättis kutsutute nimekirjast välja ühe Mountbattenite perekonna tähtsaima liikme.

Tegemist on leedi Pamela Hicksiga, kes on üks kahest Elizabeth II pruutneitsist, kes praegu veel elavate seas on. Charles on Pamelat teadnud terve tema elu - tegemist on kuninga jaoks teise ringi nõbuga ning Hicksi isa Mountbatteni krahv oli Charlesi tähtsaim usaldusisik terve tema nooruspõlve. Mountbatten hukkus 1979. aastal.