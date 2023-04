Tuhandetele eestlastele juba lapsena tuntuks saanud Suurbritannia tänavune eurolaulik Eesti tänavusest euroloost: see on täpselt see ballaad, mis...

Kuid oma suu lukus hoidmine oli 25-aastase lauljatari jaoks meeletult raske. Jaanuaris kinnitas BBC talle, et ta on osutunud valituks, kuid ametlik teadaanne selle kohta tuli alles 9. märtsil. „Ma olen täiesti kohutav saladuste hoidja. Ma pean kohe kõik välja rääkima,“ naeris Mae. Ta on üdini tänulik, et aastal, kus Suurbritannia saab korraldada ise lauluvõistlust, otsustati, et esindaja peab kindlasti just naissoost olema.

Nüüd, kus tähtsa euronädala alguseni on jäänud 17 päeva, tõdes Mae, et tema närvid on just rahulikumaks muutumas. Iga päevaga pidavat ta aina enam tema ümber toimuvat hoopis nautima ning muretsemine on jäänud tagaplaanile. Samuti on ta väga rõõmus selle üle, et saab just Liverpoolis oma riiki esindada, sest juba praegu on tunda, et Suurbritannias osutatakse tänavusele Eurovisionile palju rohkem tähelepanu. Ka Mae ise tunnetab, et figureerib Briti meedias rohkem, kui need eurolaulikud, kes viimastel aastatel on nende riigi eest võistlustulle läinud.