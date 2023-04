Maia Vahtramäe öisest töörutiinist: raskem oleks olnud seda kell 8 hommikul teha

„Aeg on väga kiiresti läinud,“ ütles Saks ja lisas, et ansambel on aastate vältel vastu pidanud.

„Me tegime Risto (Risto Vürsti-toim) magamistoas muusikat ja siis tekkis mõte, et meil võiks olla midagi teistmoodi, et naisvokaal võiks refrääni laulda ja ansambel võiks taga mängida,“ meenutas Saks, kuidas bänd loodi. „Kuskil kell 2 öösel helistasime Maiale, et kuule, tule laula meile refrääni,“ jätkas ta.

Vahtramäe lisas siia juurde, et muusikutel on see üsna tavaline, et nad ärkavadki 11-12 õhtul. „Minul käis see nii, et tegin ülikooli esseesid, siis käisin laulsin korra Risto juures ja siis läksin koju, õppisin edasi,“ meenutas Maia toonast töörutiini, et öine telefonikõne ei tundunud talle toona sugugi veider. „Raskem oleks olnud seda kell 8 hommikul teha.“