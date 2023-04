Rootsi printsess Madeleine on abikaasaga meeleheitel: paari luksusmaja müük Ameerikas ei edene

Paari Florida kodu näol on tegemist tõeliselt uhke 600 ruutmeetril laiuva villaga, mis asub luksuslike majade poolest tuntud piirkonnas. Chris ja Madeleine ostis tolle maja 2019. aastal 3 miljoni euro eest. Hoones on seitse vannituba ja kaheksa magamistuba, ruumikas garderoob ja pidude korraldamiseks sobilik terrass, samuti kuulub maja juurde bassein.

Kui alguses soovis paar maja eest saada 7,6 miljonit eurot ning nad lootsid müügiga teenida kõva kasumi. Tundub aga, et nii ei lähe - majale pole tänaseni leitud ostjat.

Tavaliselt kulub maja müügiks Florida uhkes piirkonnas keskmiselt 44 päeva - siis tehakse hoonele pakkumine. Seejärel kulub müügitehingu sooritamiseni ja ostulepingu sõlmimiseni veel 35 päeva, vahendab Iltalehti. Madeleine ja Chrisi koduga aga nii hästi ei ole läinud. Nende maja on müügis olnud juba üle 50 päeva ja ühtegi ostjakandidaati pole tekkinud.

Nagu ka mujal maailmas, on ka Ameerikas elamine kallinenud ning see mõjutab ka eluaseme ostmist. Chris ja Madeleine aga soovivad oma hoone müügiga kiirustada ja on juba luksusmaja hinda alandanud. Nüüd soovib Rootsi kuninglik paar maja eest 200 000 eurot vähem ehk umbes 7,4 miljonit eurot.