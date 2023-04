Öeldakse, et kingitud hobuse suhu ei vaadata, kuid telenägu Brigitte Susanne Hundiga juhtus mõni aeg tagasi nii täbar olukord, et ta ütles ühele Eesti artistile kogemata välja, mida ta tema järjekordsest pressipakist arvab. Karm kriitika lõppes Brigitte sõnul sellega, et sotsiaalmeedias blokeeriti ta lausa ära.