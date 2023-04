VAATA | Vägev värk! YASMYN ja EskoBros andsid välja ühise Londonis valminud muusikavideo

Muusikavideo salvestati Londonis seal õppivate režissööride EskoBros poolt. Võttele mindi dünaamilise ja spontaanse lähenemisega, et tabada tavainimeste tooreid emotsioone. „Meil oli algselt kontseptsioon teise laulu muusikavideo jaoks, kuid otsustasime viimasel hetkel ümber ja tulemusena sündis see teos,“ lisasid EskoBrod. „YASMYN on erakordselt andekas ja see kajastub ka igas kaadris.“