TV3 teeb enda „Villa“? Eesti uut realityt hakatakse filmima Tenerifel ning võitjale lubatakse suurt auhinnaraha

Üllataval kombel seisab ankeedi juures ka info, et saatesse võib tulla lausa juba leitud kaaslasega. „Lennutame kõik osalised vanuses 21+ päikeselisele palmisaarele puhkama, lõbutsema ja üksteist proovile panema. Ei ole vahet kas tuled üksi või oma armsamaga, sest võimalus võita peaauhind 10 000 eurot on kõigil,“ seisab TV3 portaali postitatud üleskutses. „Võibolla kohtume palmisaarel just sinuga, sest „Armastus võidab alati“.“

Ankeedi lõppu on märgitud, et kõnealust saadet hakkab tootma Reality24 OÜ. Otsides antud ettevõtte tausta kohta infot tuleb välja nimi, mis on arvatavasti tuttav kõikidele kodumaiste tõsieluseriaalide fännidele - Oliver Muraveiski. Tänu temale on ekraanidele jõudnud nii „Rannamaja“, „Tüdrukute õhtu“ ja „Poissmeeste pidu“.

TV3 portaalile on Muraveiski juba kinnitanud, et võtted saavad toimuma Tenerifel ning tegemist pole mingi „Rannamaja“ laadse saatega, vaid nišši võetakse kõige rohkem hoopis populaarsest formaadist „Love Island“. Muraveiski sõnul Zevakini ja Valtingu loodud „Villa“ teda otseselt ei inspireerinud. „Ma olen selliseid saateid teinud 20 aastat. „Villa“ ei eristu teistest tõsielusaadetest mitte millegi poolest, neid formaate on tuhandeid,“ ütles ta.