Camilla poeg kommenteeris kroonimispäevale kavandatud meeleavaldusi: kõigil on õigus protestida

Kuninganna Camilla poeg Tom Parker Bowles on varem avalikkuse tähelepanu alt eemale hoidnud, kuid peagi läheneva kroonimistseremoonia tõttu kerkib ta järjest enam avalikkuse huviorbiiti. Hiljuti kommenteeris ta lähemalt kroonimispäevale ehk 6. maile planeeritud proteste ja sõnas, et kõigil on õigus meelt avaldada. Samuti võttis ametilt kulinaariaekspert Bowles kroonimispäevale planeeritud menüü osas sõna.