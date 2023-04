Maaelust pakatav romantikatorm jõuab teleekraanile: tublid töötegijad asuvad armastust otsima

Kõik saates osalejad elavad maal, looduse keskel, aga töötavad väga erinevates ametites, sealhulgas päästja, vanade majade taastaja, viljakasvataja, põllumajandusettevõtte tehnikajuhi, ratsutamistreeneri-kooliõpetaja, puukooli omaniku ning ehitusettevõtjana.

Maaelust pakatavat romantikatormi juhib alati positiivne Romi Hasa. „Minu põhitöökoht ja suur armastus on raadio, olen saatejuht Raadio Kukus. Teletöö on lahe vaheldus. Viimati juhtisin telesaadet 17 aastat tagasi. Selle saate puhul on minu töö nüüd sõita mööda imelist Eestit ringi ja aidata sümpaatsetel vallalistel inimestel armastust leida,“ ütles ta. „Meil on saates 8 peaosalist, 5 meest ja 3 naist, kes on kõik toredad ja ehedad tüübid ja nad päriselt otsivad endale kaaslast, see ei ole teletrikk! Ma siiralt soovitan meie osalejate tutvustus ära vaadata ja kui keegi meeldib, julgelt saate tegijatele endast märku anda.“ Avaosa vahendusel saab kõigi meeste ja naistega lähemalt tutvust teha, misjärel avaneb võimalus saatesse kandideerida kõigil, kes sooviks linnatolmu jalgelt pühkida.

„Palju on räägitud sellest, et maakohtadest sobiva kaaslase leidmine on väljakutseline, sest riskialtimad ja julgemad noored on juba tõmbekeskustesse ära läinud. Kuid ka maamehed ja -naised otsivad partnerit, kellega tulevikule vastu astuda ja edasist elu jagada. „Sellest saab meie suvi“ annab selleks võimaluse ja toob maaromantika otse teleekraanidele,“ ütles Elisa sisujuht Toomas Ili.

Kaheksa uut kaaslast otsiva mehe ja naisega saab lähemalt tutvust teha 1. mail Kanal 2 eetrisse ja Elisa Huubi jõudva avasaate vahendusel. Vaatajad, kes sooviks mõne osalejaga veelgi lähemalt tuttavaks saada, saavad saatest täpsemalt teada, kuidas endast märku anda, misjärel kutsutakse valitud paarilised kohtingule ja valitakse suviseks teekonnaks välja need, kellega soovitakse veelgi pikemalt aega veeta.