Suur armastuslugu taas ekraanil: „Videviku“ saagast plaanitakse luua teleseriaal

Uue telesarja stsenaristiks on määratud Sinead Daly, kes on hetkel otsustamas, kas noorte seas väga populaarse raamatusarja ning filmid peaks lavastama lihtsalt uude versiooni või üllatama hoopis fänne ja kirjutama sootuks midagi erinevat. Lionsgate'i tegevjuht Jon Feltheimer on varem öelnud, et „Videviku“ frantsiisil on veel palju lugusid jutustada.

Kuigi sarjale pole veel platvormi valitud, on juba teada, et seriaali loomisesse on kaasatud vampiirisaaga raamatute autor Stephenie Meyer. Ajakava kohta, millal publik sarja näha saab, pole samuti informatsiooni, sest sarja loomine on alles varajases staadiumis. Wyck Godfrey ja Erik Feig on määratud uue sarja kaasprodutsentideks, vahendab The Hollywood Reporter.

Stephenie Meyeri „Videvik“ on romaan, mis jutustab armastusloost inimese Bella Swani ja vampiiri Edward Culleni vahel. Bella kolib Arizonast oma isa juurde Forksi ja alustab õpinguid uues keskkoolis, kus tutvub Edwaridga. Esialgu Edward väldib Bellat, aga hiljem tõdeb, et on Bellaga kohtumist pea 100 aastat oodanud. Lugu räägib nende keerulisest suhtest ja takistustest kahe erineva maailma vahel.

Esimene raamat sai nii populaarseks, et inspireeris Meyerit nelja järge kirjutama, mille kõigi põhjal otsustati ka filmid teha. Filmides mängis peaosatäitjat Bella Swani Kristen Stewart ja teist peategelast Edward Cullenit Robert Pattinson.