ÜLEVAADE | Palju saavad Briti kroonitud pead tegelikult palka? Isegi Charlesi kauged sugulased teenivad kümneid miljoneid naelu

Kuigi suurem osa Ühendkuningriigi kuningliku perekonna rikkusest kuulub pärast Elizabeth II surma ikkagi Charlesile, siis on mitmeid vähemtuntud pereliikmeid, kelle rahakott on üllatavalt suur. Näiteks kuuluvad rikkaimate sinivereliste sekka Briti kõige tähtsam vabamüürlane, kes on kuninglike kohustuste täitmise eest teeninud lausa 18 miljonit naela. Samuti mahub nimistusse ka printsess, kes on troonijärjekorras alles 56. kohal.