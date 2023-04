KROONIKA PODCAST | Hendrik Toompere on pidanud enda eest vihasel kombel võitlema: pärast seda oli tühi tunne

„Need on olnud situatsioonid, millest on sõltunud minu edaspidine käekäik. Võitlust alustada, oli küllaltki raske ja see võttis minult palju energiat. Miski asi sundis seda tegema ja pärast seda olin täiesti läbi, kuigi olin saavutanud oma eesmärgi,“ meenutab lavastaja Hendrik Toompere seika oma elust, mil ta pidi sarnaselt lavastuses „12 vihast meest“ asuma võitlusesse iseenda eest.