Viimast korda Padisel - Mahavok annab juulis kaks erilist öökontserti vabas õhus

Suurejoonelistel vabaõhukontsertidel kuuleb kvaliteetset kvadrofoonilist heli, mis on ilmestatud võimsate valguse ja video efektidega. Kontsert kulgeb südaöösse, mil kloostri ajaloolistel müüridel algab eriline valgusetendus. Projekti valguskunstnik on Rene Jõhve, videomappingu loob Kati Jägel, video tuntud loodusfotograaf Sven Zacek ja Taavi Vaikmaa.



Mahavoki asutaja Heini Vaikmaa sõnul on see kontsert ansambli viimaste aastate suurim ja tehniliselt keerukaim väljakutse, mille taolist seni pole Padisel ega lähiümbruses varem korraldatud.