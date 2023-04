„Sellisel kujul meid uuesti näha ei saa!“ Põhja-Tallinna juubelikontsert toimub juba järgmisel nädalal

Jaanus Saks on kontserdi eel ootusärevuses. „Minu jaoks on väga oluline, et saaksime teha selle kontserdiga suure kummarduse inimestele, kes meiega selle kümne aasta jooksul on kaasas käinud. Oleme väga tänulikud enda peredele, sõpradele, tuttavatele ja eriti meie fännidele“, ütles Saks.

„Kui tuli välja lugu „Probleem“, siis olin väga üllatunud, et neid räppareid oli ikka väga palju mingi 12, siis ma sain aru, et see Põhja-Tallinn on ikkagi mingi tõsiseltvõetav värk,“ ütles Genka ja lisas, et Põhja-Tallinn on ennast kirjutanud Eesti muusika ajalukku ja see on erakordne võimalus kuulda läbilõiget nende muusikast

Koos Põhja-Tallinnaga astub lavale ka räppar AG. „Minu esimene mälestust Põhja-Tallinnast on see, et mingil ajahetkel polnud vahet, mis raadiokanal parasjagu mängis, siis tuli sealt just Põhja-Tallinna muss.“

Küsimusele, miks peaks just seda kontserti Helitehasesse vaatama tulema, vastas AG järgmiselt: „Veits erinevad generatsioonid, veits teistsugune žanr, erinevad artistid toovad kokku erinevaid inimesi - erinevus rikastab.“

Põhja-Tallinn ei astu lavale aga enda tavalises „igapäevases“ koosseisus vaid nad tõmbavad selga peorüü ja ehivad ennast laiendatud koosseisuga, mis tähendab, et lisaks neile ja külalistele on laval laiendatud bändi koosseis, kuhu kuuluvad paljud erinevad pillimehed, viiulikvartett ja puhkpillitrio.

„Kõiki üllatusi ei tahaks kohe ette lugeda, tule pea meiega koos üks sünnipäevapidu ja vaata ise, mida me veel lavale toome, see kontsert on tõesti igas mõttes ainukordne ja sellisel kujul meid uuesti näha ei saa“, ütles Põhja-Tallinna laulja Maia Vahtramäe.

Põhja-Tallinn lubab vanematele fännidele puhast nostalgiat ja uutele fännidele uut muusikat, sest esitusele tulevad ka nende viimase albumi „C’est la vie“ paremik.

Piletid leiad SIIT!