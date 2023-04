Inglise modell jäi ketamiini smuugeldamisega vahele ja võib Mehhiko vanglas järgmised 20 aastat veeta

Väidetavalt leiti Amsterdamist Mehhikosse reisiva modelli kohvrist 13.08 kilogrammi ketamiini. Kliinikum.ee leheküljel on kirjas, et ketamiin on tugevatoimeline sõltuvust tekitada võiv ravim, mida kasutatakse erakorralises meditsiinis ja anestesioloogias narkoosi läbiviimiseks. (Samuti kasutatakse narkootikumi näiteks hobuste rahustamiseks - toim.)