Marek Lindmaa raskeima aerutamismaratoni eel: kui midagi peaks juhtuma, siis on jama majas

Eelmisel aastal läbis Lindmaa aerutades Kanadas 715 kilomeetrit ja pärast seda kogemust ta entusiasm aina kasvas. „Kui oled terve aasta ette valmistunud selleks sõiduks ja siis kui jõuad finišisse, siis mind valdas tühi tunne. Et mis ma siis nüüd oma eluga pihta hakkan, siis tuli kohe mõte pähe, et teeme selle 1600 kilomeetrit ka ära,“ rääkis Marek.

„Marekuga kümme päeva ühes paadis, arvan, et lõpuks võib hakata see mulle närvidele käima, et Marek hingab mu selja taga,“ rääkis Hutrov naljatades.

Lindmaa ütles naljatlevalt, et kui kellegagi peaks midagi juhtuma, siis on jama majas. „Me oleme lubanud, et tuleme tagasi,“ tõdes Hutrov.

Mehed kardavad, et võivad selle lühikese ajaga tülli minna. „Ma kardan seda, et me Raidiga pärast enam ei räägi ühtegi sõna,“ ütles Lindmaa. Rait lisas siia juurde, et võib vabalt juhtuda ka see, et pärast nad isegi ei soovi teineteisele õnne sünnipäeva puhul.