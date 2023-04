Põnevus kasvab! Pühapäeval selguvad muusikalise võistlussaate „Tähtede täht“ finalistid

Juba kuus nädalat järjest on kaheksa tuntud Eesti artisti saanud ülesande esitada erinevates muusikastiilides maailmakuulsaid hitte. Pühapäevane finaalieelne viimane ponnistus paneb lõplikult paika, kes neist säravatest tähtedest pääseb kolme parima sekka ning asub võistlema saate võidutiitli nimel. Punktitabeli järgi moodustavad enne ooperi vooru esikolmiku Getter, Synne ja Stefan, kuid vahed on väikesed ja finaaliuksed püsivad lahti veel kõigile.

Üldseis:



Getter Jaani – 61 punkti

Synne Valtri – 58 punkti

Stefan Airapetjan – 50 punkti

Alika Milova – 49 punkti

Jaagup Tuisk – 41 punkti

Peeter Oja – 38 punkti

Tõnis Sarap – 32 punkti

Elina Nechayeva – 31 punkti

Ooperi voorus kõlavad Wagneri, Mozarti, Händeli ja teiste maailmakuulsate klassikute imekaunid aariad. Getter Jaani räägib, et ooper on tema jaoks suur väljakutse ja täiesti uus žanr. „Ooper on ikka väga kauge olnud, ma olen alati suurte silmadega vaadanud ja kuulanud ooperiariste, aga ise pole kunagi varem midagi nii suurt ja võimast esitanud,“ sõnab Jaani.

Alika Milova tunnistab, et ta ei ole oma elus kunagi ooperis käinud. „Ma olen pigem balleti inimene,“ räägib ta. Siiski tõdeb laulja, et vokaalpedagoogi Eda Zahharova näpunäited tekitasid temas klassikalise laulu vastu huvi. Alika esituses kõlab võimukas pala „Habaneera“ ooperist „Carmen“. „Võib-olla just minu esituse ja minu aaria puhul on tegemist väga huvitava looga ja ma sooviksin nüüd väga päris elus Carmeni etendus näha,“ lisab Milova.

Võistlejate seas on ka kaks klassikalist lauljat – Tõnis Sarap ja Elina Nechayeva, kes tunnistavad kui ühest suust, et on pühapäevase saate eel põnevil ning tunnevad end laval äärmiselt mugavalt. Nechayeva sõnul saab näha võimsaid ettasteid ning üllatusi jagub kuhjaga. Ooperistaar kannab ise ette Mozarti „Võluflöödist“ tuntud „Öökuninganna aariat“.

Millise staari esitus tekitab külmavärinaid ning kes on kolm finalisti, selgub juba pühapäeval kell 20.05 Kanal 2s.