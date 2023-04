Viimastel päevadel on Hollywoodis tekitanud palju kõneainet näitlejatest head sõbrad Matthew McConaughey (53) ja Woody Harrelson (61). Nimelt avaldas McConaughey hiljuti, et temal ja Harrelsonil võib sama isa olla, mis tõttu võivad nemad omakorda poolvennad olla. Nüüd plaanivad filmitähed DNA-testi teha, et teha selgeks, kas nad on sugulased või mitte.