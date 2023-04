Seitsmendat korda toimunud Eesti filmi- ja teleauhinnad (EFTA) on vähem kui kümnekonna aastaga muutunud tähtsaimaks ja glamuurseimaks ürituseks presidendi vastuvõtu kõrval. Tegemist on justkui Eesti oma Oscari galaga. Isegi nii eksklusiivne, et paneb mõne inimese sotsiaalmeedias ennast välja elama, sest pole kutset saanud.