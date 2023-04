Uus ja põnev roll: Inga Lunge istub korvpallist rääkiva suvelavastusega esimest korda lavastajatooli

„Lõpuvilet“ ei ole varem lavastatud. Vanemuise lavale on jõudnud Tiksi esiknäidend „Lahtihüpe“ (1980), mida mängiti koguni üle 130 korra. Lavastaja Mikk Mikiver soovis „Lahtihüppe“ edu arvestades tuua Eesti Draamateatri lavale ka „Lõpuvile“, ent toona polnud võtta piisavalt palju üheealisi noori meesnäitlejaid. Lavastaja Roman Baskinil oli soov Tiksi näidend teatritudengitega lavastada, aga ka temal jäi see tegemata.

Lavastuse „Korvpall on saatanast“ produtseerimise enda kätesse võtnud Marko Põldsam armastab korvpalli väga. Ta näeb lavastuses võimalust tähistada Eesti korvpalli uut tõusu ja buumi. „Enne kui said tekkida Kuusmaad ja Sokud, kes möllasid Eesti iseseisvumise ajal, ja nüüd, kui esiplaanil on nende pojad, oli meil kuldne Kalev, kes võitis nii palju tiitlivõistlusi kui ei keegi kunagi varem. Tammistel, Salumetsal, Krikunil, Lipsol ja Tomsonil on ette näidata 23 tiitlivõistluse medalit,“ räägib Põldsam.