Kuulus ka välismaal: Rain Epler sai tähelepanu Briti huumorisaates

Brittide seas on ülimalt populaarne huumorisaade „Have I Got News for You“, mis on eetris alates 1990. aastast. Saates on kaks kaheliikmelist tiimi, mille üks liige on püsiv, teine aga vahetub iga nädal. Samuti vahetub iga nädal ka saatejuht. Saade keskendub möödunud nädalal ilmunud uudislugudele, kuid pigem on fookuses satiiriline huumor uudiste üle. Saates on mitu vooru ning kumbki tiim saab punkte teenida, mille põhjal selgitatakse välja võitja, kuid suures plaanis hoitakse rõhk saates siiski naljadel ning satiirilistel kommentaaridel. Igas saates on kohal stuudiopublik.