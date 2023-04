Reis Indiasse muutis David Pärnametsa maailmavaadet: maailm ei ole enam must ja valge, vaid on ka värve

Kroonikale antud usutluses räägid David, et Indias ei vaata mitte keegi, mis riided sul seljas on, kannad neid, mis parasjagu meelepärased. Oma staatuse esiletõstmine uhkete kaubamärkidega polevat seal moes. „Tuled retriidilt, plätud ja T-särk seljas, oled massaažiõline ja lihtsalt kulged. Kohvrit pakkides soovitan hästi kaaluda, mida võtta, mida mitte, sest minu kogemus näitas, et pooled asjad olid ebavajalikud. Jäta kõik ebaoluline koju, pigem osta kohapealt ja samastu,“ soovitab David.

David sai Indias ajurveedast hea ülevaate. Ta ütleb, et mõistis, mil määral tänapäeva meditsiin rajaneb keemial ja inimesed on sellest sõltuvuses. „Üks ravim kutsub esile teise ravimi tarvitamise, et kõrvalnähtudega tegeleda. Need on näiteks Eestis retseptiravimite TOPis olevad uinutid ja antidepressandid, millele on ajurveedal teine lähenemine,“ räägib David.

Kuigi teda ei ole alkohol kunagi tõmmanud, pole ta pärast retriiti poolteist kuud lonksugi kangemat kraami tarbinud. „Ma isegi ei mõtle selle peale, pole mingit vajadust ega huvi. Samuti olen distantseerunud rohtudest ja muust keemiast. Tervise mõttes oli see reis investeering iseendasse,“ ütleb David.

Ta lubab Indiasse kindlasti tagasi minna: „Minu maailmavaadet on see heas mõttes muutnud – maailm ei ole enam must ja valge, vaid on ka värve, mida nüüd oskan paremini näha.“

