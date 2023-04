Vajas politsei sekkumist: Travis Barkeri fänn rammis autoga muusiku väravat ja tahtis temaga kohtuda

Sel nädalavahetusel leidis trummari Travis Barkeri Ameerikas Los Angelese linnas asuvas kodus aset hirmus intsident. Nimelt oli Los Angelesse reisinud fänn, kes uskus, et oli enne linna jõudmist suhelnud Barkeriga ja soovis nüüd temaga silmast silma kohtuda. Selleks sõitis ta autoga Barkeri maja juurde ja asus sealseid turvaväravaid autoga rammima, et muusikuga kohtuda.

Fänn selgitas politseile, et oli sotsiaalmeedias hakanud suhtlema inimesega, kes tundus olevat Travis Barker. Tegelikult nii ei olnud - Barkerit kehastav isik pettis sotsiaalmeedias oma välimusega naist. Fänni sõnul oli muusikut matkinud isik talle öelnud, et naine tuleks Los Angelesse ja külastaks seda piirkonda, kus Barker elab. Seda ta tegigi, kuid sai siis teada, et tegelikult ei suhelnud ta sotsiaalmeedias päriselt Travis Barkeriga.