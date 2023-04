Robin Juhkental: arvasin aastaid, et olen laisk, kuid olin hoopis depressioonis

„Olen saanud depressioonist nii palju jagu, et mul on tekkinud mingi produktiivsus,“ vahendab Menu Juhkentali öeldut. „Ma arvasin aastaid, et ma olen väga laisk inimene, aga tuleb välja, et olin ikkagi sügavamal augus, kui ma tollel ajal mõistsin.“

Kui muusikul depressioon diagnoositi, tundis ta, et meditsiin teda terveks ei tee. Selleks, et august välja ronida, loobus ta halbadest harjumustest. „35. eluaastaks oleks õppinud oma vaimsete häiretega enam-vähem funktsioneerima. Ma suudan neid tantrum'eid ära hoida või enam-vähem talitseda. Sellist meeleseisundit, et tahaks minna lasta või haaraks nööri järele, pole mul ikka ammu enam olnud.“

Muusik rääkis, et teda aitasid väga tervislikud eluviisid, kuid ta mõistab, kui raske on inimesel, kes vaimselt on olukorras, kus ei jaksa mitte kedagi näha, ennast jooksulindile või õue seada. „Aga see teeb kindlasti paremaks,“ rõhutas ta.