KLÕPSUD | Järjekordne sutsakas! Katie Price näitab, kuidas tema hiiglaslikke huuli veelgi paisutati

Price jagas ülesvõtteid huulesüstist Instagramis lugude all. Ta viitas, et tal on suisa 3D-huuled.

Price on ilulõikustega sina peal aastaid. Näiteks on kirurgid käinud ohtralt tema rindade kallal. Briti meedia kajastati, et Price käis hiljuti järjekordsel rinnaoperatsioonil, mis oli naise jaoks järjekorras juba 16. Tulemus on aga niivõrd jahmatav, et raske on aru saada, kuidas ta üldse püsti püsib.



Price on käinud välja lubaduse, et ta enne ei lõpeta rindade suurendamist, kui ta on saanud kõige hiiglaslikuma büsti omanikuks Suurbritannias.