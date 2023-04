12 lapse isa Nick Cannon: mul on supersperma

Ta käis podcastis „Howie Mandel Does Stuff“, kus tema viljakus jutuks tuli.

„Pean aus olema. Mul on supersperma või midagi, kuna olen olen praktiseerinud turvavahendite kasutamist, et rasedusi ära hoida. Inimesed jäid ikka rasedaks,“ muljetas ta.

Ta rõhutas, et üritab olla vastutustundlik ja õppida oma kogemustest. „Aga on raske olla vastutustundlik, kui sul on supersperma,“ muigas ta.