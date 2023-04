Üllatav seik! Meghan Markle ja Charles III olid salamisi kirjasõbrad

Täpsemalt paljastas Meghan seal, et Harry lähisugulane oli printsilt ilma valehäbita uurinud, et kui pruun nende sündimata beebi võib olla. „Oldi mures ja arutati, et kui pruun meie beebi hakkab olema,“ meenutas ameeriklanna toonaseid vestluseid. Sussexi hertsog ja hertsoginna ei söandanud seda isikut avalikustada, kartes, et see teeks kroonitud pea mainele suurt kahju.