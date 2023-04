FOTOD | Üllatav valik! „Uue laulu“ tänaseid rahva lemmikuid ei osanud kohtunikud ette näha

Saate lõpus püüdsid kohtunikud tavapäraselt ennustada, kes seekord rahva lemmikute sekka jõuavad, pakkudes Uudo Sepa esitatud ja loodud laulu, sest just see lugu jäi täna kohtunike hinnangute reas napilt kolmandale kohale. Tegelikult valisid televaatajad poolfinalistideks Merit ja Märten Männiste ning Luisa esitatud-loodud laulud „Ei ootama sind jääda saa“ (esitaja Luisa, autorid Luisa Rõivas, Peter Põder) ning „Kurjad on ajad“ (esitajad Merit ja Märten Männiste, autorid Merit Männiste, Märten Männiste, Kaupo Männiste).