Laulja Svndra nägi Ameerikas elades pealt baaritulistamist: üks vennike sai kaks kuuli

Sandra Villacis, artistinimega Svndra, kes astus üles saates „Uus Laul“ looga „Pärlid“ on kümme aastat Ameerikas elanud. Ta meenutab, et sinna minnes oli alguses väga raske. „Kui kolid oma unistuste linna, kaks kätt taskus, teadmata, kus magad tuleval ööl, on piisavalt ekstreemne olukord,“ meenutab Svndra.

Svndra läks Los Angelesse koos oma hea sõbra, tantsija Eghert-Sören Nõmmega. Eghert-Sörenile tehti aga pakkumine osaleda Ukraina saates „So you think you can dance“ ja nii jäi Svndra meelelahutuspealinna üksi oma elu üles ehitama. Vahepeal tuli tal hakkamasaamiseks rabeleda kolmel töökohal korraga. „Hommikul kell kümme alustasin ja öösel kell neli lõpetasin. Nüüd käitun, nagu miski poleks võimatu, sest tean, et kui sain hakkama selles olukorras, saan ka praegu,“ sõnab Svndra.