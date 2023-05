Endine Miss Estonia Madli Vilsar koges iludusvõistlusel uut ja traumeerivat kogemust: ma pidin nutma hakkama

Madli Vilsar (31) tunnistab, et varem oli tal palju komplekse. Need olid seotud pikkuse, nina ja kõhuga. „Hiljuti sattusin kommentaari peale, mis jäeti 2011. aastal ühe esimese minust Saaremaa lehes ilmunud artikli peale – kommentaariks oli kirjutatud: kas põrsanina on jälle moes? Koolis kutsuti mind tihti ka kartulininaks. Keskkond, milles kasvad, on väga oluline ja väikelinnas võib see karm olla,“ leiab Saaremaalt pärit Madli.