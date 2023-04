Naised, kurvastage! Prints George'i ristiisa, keda peeti Suurbritannia ihaldatuimaks poissmeheks, on turult läinud

Tegemist on miljardäri Hugh Grosvenoriga, kes on kuningas Charles III ristipoeg ning tulevase kuninga, prints George'i ristiisa. 32-aastane mees on olnud terve elu hea sõber nii Williami kui ka Harryga, kuid kunagi pole olnud tal avalikkuse ees ühte kindlat pruuti.

Nüüd teatas aga Westminsteri krahv, et on leidnud endale selle „õige“ ning palunud ka naise kätt. Tegemist on Olivia Hensoniga, kes on pururikka Grosvenoriga koos olnud viimased kaks aastat. Kihlumine leidis aset mehe perekonna kodus Cheshire'is. Henson töötab ühes Londonis asuvas ettevõttes, mis tegeleb toidlustusega.