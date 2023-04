Kas „Uues laulus“ kiskus poliitiliseks? Koit Toome: ma ei ole kindel, kas sellises loos peab olema selline sõnum. Eriti tänasel päeval

Eile eetrisse läinud TV3 laulusaate „Uus laul“ järel on tekkinud sotsiaalmeedias diskussioon saates esitatud Merit ja Märten Männiste võistlusloo üle. Tänu televaatajate häältele edasi saanud õde ja vend kallati küll kuulsate kohtunike poolt kriitikaga üle, kuid ühismeedias on nende isamaaline pala „Kurjad on ajad“ leidnud rohkem mõttekaaslasi.