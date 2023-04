Vene meedia: näitlejatar Anastasia Zavorotnyukil on jäänud elada vaid kuu või kaks

Neli aastat tagasi ajukasvaja diagnoosi saanud armastatud näitlejal on kulgenud ravi üle kivide ja kändude. On olnud perioode, kus tema pereliikmed, eriti vanem tütar, jagavad rõõmsalt kommentaare ja annavad avalikkusele teada Zavorotnyuki edusammudest. Kuid nüüd ei ole kuulda ei kippu ega kõppu.

Väljaandega EG rääkinud doktor Juri Pokrovski ei ravi küll Zavorotnyuki, kuid on andnud oma hinnangu asjade käigule. Tema ütleski välja, et arvatavasti on näitlejatari paranemine valmistanud pettumuse nning tal on jäälnud „kuu, maksimaalselt kaks“ elada.

Tema hinnangul on naise pikaajaline võitlus tõenäoliselt kahjustanud olulisi kesknärvisüsteemi osi, mille taastumist ei tasu loota. Onkoloogi jaoks on kahtlane ka Zavorotnjuki lähikondlaste vaikimine. Tema hinnangul võib see olla tingitud staari halvenevast seisundist.

„Kõik see on kurb, aga arvatavasti ka saatuslik. Oleme kaotamas inimest. Vaevalt miski aitab,“ kommenteeris Pokrovski.

Varem levitati veebis teavet, et Zavorotnjukil tekkis keha paremas pooles osaline halvatus ja ta ei suuda iseseisvalt hingata. Samuti on viimasel ajal meedias liikunud jutud, et seriaali „Nanny“ staar on kaotanud kõnevõime. See kuulujutt hakkas levima pärast seda, kui näitlejanna tütar avaldas Instagramis teksti, milles ta kirjutas, et tal on raske oma emaga nõu pidada.