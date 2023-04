RusDelfi ajakirjanik Roman Starapopov käis sekspoes ja striptiisklubis uurimas, milline on olukord selles valdkonnas praegu. Odessa sekspoe No Taboo konsultant Anna ütleb, et aasta pärast sõja algust on müük, aga ka poekülastajate arv stabiliseerumas – külastajate arv on hakanud kasvama. „Kui rääkida ajast, mil sõda algas, siis esimese kuue kuuga müüsime välja kõik meestele mõeldud seksmänguasjad – väikseimast suurimani. Mehed saatsid oma naised välismaale. Ja see viitab sellele, et pereväärtused on säilinud,“ on konsultant Anna veendunud.