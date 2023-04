KROONIKA PODCAST | Moenädalal võidutsenud Mariann Saar: töötukassas öeldi mulle, et Eestis on juba piisavalt disainereid

Piret Laos , Birgit Sarrap , Anu Saagim ja Ellen Kilgas on vaid üksikud nimed, kes armastavad täna Mariann Saare loodud brändi Nora Isle. Kui tänavu Tallinn Fashion Weekil Mariann Saar esmakordselt oma kollektsiooni esitles ja brändi aastast sünnipäeva pidas, pidi sõu lõppedes aplaus Kultuurikatlalt katuse viinud.

Kuidas on Mariann tulnud välja madalseisust, mis teda Nora Isle loomisel esialgu saatis? Millised on Tallinn Fashion Weekil üles astumise plussid? Kuidas tuntud naised leidsid Mariann Saare loomingu? Miks on enda loomingut teistele raske pakkuda? Kuidas läheb Mariann Saarel kohtuasjas, kus üks moelooja süüdistab teda kleidi kopeerimises? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastuse, kui kuulad Kroonika podcasti, mida juhib reporter Stella K. Wadowsky.