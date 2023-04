Synne Valtri sai tunda valusat kriitikat: loomulikult on paljugi teinud haiget

„Iga kogemus, olgu positiivne või negatiivne, on arenguks vajalik. Leian, et tagasilöögid on kasvamise koht. Loomulikult on paljugi teinud haiget, kuid tean, et kokkuvõttes on see mind pigem innustanud olema parem ja veelgi töökam,“ usub lauljatar. „Muusika on minu armastus ja just selle tundega ma seda ka teen!“