Urmas Vaino avaldas, miks ta lahkub teletöölt: tunnen, et minu ressurss on ammendunud

ETV2 saates „Plekktrumm“ intervjueeris saatejuht Joonas Hellerma seekord moderaatorit ja saatejuhti Urmas Vainot ja uuris talt lähemalt, miks sündis Vainol just nüüd otsus oma teletööle joon alla tõmmata. „Ma hakkan jõudma vanusesse 50, see tuleb varsti, ja see on hetk, kus sa pead igal juhul vaatama natukene, mis sa veel teed. Kas see, mis on, kas see on, või on midagi veel vaja? Ma olen tundnud tegelikult paar viimast aastat, et on vaja. Maailm ümberringi muutub väga kiiresti. Ma lihtsalt ei saa lasta kõiki neid asju mööda, mis ümberringi mul vastu vaatab,“ lausus 30 aastat tele ja raadioga tegelenud Vaino saates. „See otsus on olnud ühest küljest kerge, sellel aastal, aga tegelikult on see ikkagi mitme aasta mõtlemise ja äratundmise tulemus,“ lisas ta veel.