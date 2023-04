Merlyn Uuskülal läks kümme aastat, et „see õige“ ära tunda: roosamannasuhetesse ma ei usu

Tänavu suvel saab kaks aastat päevast, kui Merlyn (39) abiellus oma pikaaegse kallima Markoga (34), kellega tal on poeg Ralf Hubert (3). Merlyn leiab, et ta on natuke vanamoodne, sest tema jaoks on abielu suur väärtus. „Samuti on tore kanda lapsega sama perekonna nime, sest see ühendab ja tekitab meie-tunde,“ ütleb ta.