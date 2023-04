Kuningas Charles III kroonimistseremooniani on jäänud vähem kui kaks nädalat ning vaikselt hakkavad välja kooruma täpsemad detailid monarhi tähtsa päeva osas. Muu hulgas on tulnud välja, et kroonimispäevaks spetsiaalselt Ühendkuningriiki saabuva prints Harry istekoht suurel tseremoonial polegi nii prestiižne kui seda kuninga pojale võiks anda.