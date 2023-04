VIDEO | Cameron Diazist Paris Hiltonini: Lionel Richie tütre pulm tõi Prantsusmaale staaride paraadi

Grandioosne pulm toimus hotellis du Cap-Eden-Rock, mis asub Lõuna-Prantsusmaal Antibes. See hotell on kuulsuste üheks lemmikpaigaks ning seal peatuvad Cannes’i filmifestivali ajal meelelahutusmaailma tipud. Sofia ja Elliot rentisid pulmade nädalaks välja terve hotelli, kus üks tuba maksab ligikaudu 2000 eurot ja kogu nädala majutus kokku umbes miljon eurot.

Videos on näha, kui uhked Richied teineteise üle on. Sofia kandis oma õe, Nicole Richie tehtud kõrvarõngaid ning tantsis oma isaga laulu „My Girl“ saatel. Videost on kuulda ka Lioneli ütlemas „That’s my kid“ (“See on minu laps - toim.).