Sahinad: kas äsja vallaliseks jäänud Taylor Swift käib kohtamas vormeliäss Fernando Alonsoga?

Kõlakad sellest, et Swift ja Alonso on uus kuum paar, said alguse möödunud nädalal, kui Ameerika populaarne kõmublogi DeuxMoi tegi postituse sotsiaalmeedias. Postituses toodi välja üks kirjavahetus, millest selgus, et paar Hispaania ajakirja on kirjutanud hiljuti popstaarist ja vormelisõitjast. „Nende sõnul on paar käinud kohtamas nädalake. Hetkel pole nende suhe veel tõsine, kuna nad on mõlemad äsja vallaliseks jäänud,“ seisis seal.

Kuigi kõmublogi on teadnud mitme kuulsuse vahel lõkkele löönud armuleegist varem kui mitmed meediaväljaanded, tasub siiski Swifti ja Alonso randevuusse suhtuda skeptiliselt. Näiteks juhitakse tähelepanu, et kõnealune sahin postitati DeuxMoi sotsiaalmeediakontole kategooria alla, mis viitab, et tegemist on meelelahutusliku uudisega, vahendab Page Six.

Postitust märkasid ka mitmed vormelifännid, kes reageerisid lauljatari ja vormeliässa potentsiaalsele suhtele kiiresti. „Fernando, palun kinnita või lükka see ümber,“ kirjutas üks tema fänn sotsiaalmeedias. Teine tõi aga välja, et Swifti lugu „Anti-Hero“ paistab olevat kirjutatud just Alonsost.

Kõlakad jõudsid ka vormelisõitjani, kes otsustas sellele reageerida humoorika TikToki videoga. Ta postitas esmaspäeval TikToki paarisekundilise , milles kõlab Swifti lugu „Karma“. Alonso videos ühtegi sõna ei ütle ning uurib klipi jooksul enamasti oma telefoni, kuid ühel hetkel tõstab ta pilgu ekraanilt ning pilgutab silma. „Võistlusnädala ajastu,“ kirjutas ta postituse juurde, millega viitab Swifti praegu käimasolevale turneele „Ajastute tuur“.